La famiglia Cella era stata già segnata da un lutto a marzo scorso, quando a perdere la vita, a 37 anni, fu la zia della piccola Elena, Vanessa Cella, morta dopo essersi sottoposta a un intervento di chirurgia estetica. Questa notte, invece, a perdere la vita è stata la bimba di 3 anni e mezzo, figlia di Ciro Cella e Mena Brancaccio. La piccola è spirata ieri alle 13 di ieri all’ospedale Santobono di Napoli dopo tre arresti cardiaci.

Napoli, sembrava un semplice mal di pancia: la tragedia di Elena

Sembrava un banale mal di pancia. Domenica notte la prima corsa in ospedale. “Mamma, non mi sento bene”, aveva detto la piccola. I genitori l’hanno trasportata al pronto soccorso del Santobono. Dalle analisi del sangue erano emersi uno scompenso dei valori ed un picco diabetico. Da qui la decisione di trasferirla al vecchio policlinico. Qui la situazione è precipitata: alle 9 del mattino di lunedì Elena va in arresto cardiaco. Ristabilizzata e rianimata, è stata trasferita di nuovo al Santobono dove i sanitari l’hanno intubata.

Alle 18 nuovo arresto cardiaco e nuova rianimazione. Le condizioni sono poi definitivamente precipitate ieri mattina, mercoledì 10 gennaio, quando la piccola ha subito un terzo arresto cardiaco da cui non si è più ripresa. Aveva tre anni e mezzo. Ancora non è chiaro cosa abbia avuto la bimba, perché abbia avuto quel mal di pancia e perché abbia attraversato un calvario di 48 ore senza ottenere una diagnosi prima della morte. Toccherà alla Procura di Napoli fare chiarezza. L’autopsia sarà effettuata nelle prossime ore. Ciò che è certo, stando a quanto riportano genitori, la piccola non soffriva di patologie pregresse.

Il lutto di marzo scorso: morta la zia

«Vogliamo sapere la verità» è quello che chiedono papà Ciro e mamma Mena attraverso il loro legale. «La famiglia è distrutta dal dolore – spiega l’avvocato Ricciuto – e chiedono di poter comprendere cosa sia accaduto. Nomineremo i nostri consulenti di parte da affiancare a quelli che sceglierà la Procura». I Cella aveva già subito un grave lutto a marzo scorso, quando a perdere la vita era stata la zia della bimba, Vanessa, deceduta a seguito di complicazioni conseguenti a tre interventi di chirurgia estetica avvenuti nella clinica Santa Maria la Bruna di Torre del Greco.