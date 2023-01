Ha accusato un forte mal di pancia, ma dopo due trasferimenti e tre arresti cardiaci, il suo cuore ha smesso di battere. È morta così Elena Cella, 3 anni e mezzo, deceduta ieri pomeriggio al Santobono di Napoli.

Napoli, bimba con il mal di pancia finisce in ospedale e muore: aperta un’inchiesta

A darne notizia è Il Mattino. La piccola aveva accusato forti dolori alla pancia nella notte tra domenica e lunedì. Trasportata al nosocomio pediatrico partenopeo, i medici le hanno eseguito gli esami del sangue i cui risultati avrebbero evidenziato uno scompenso dei valori ed un picco diabetico.

Elena è stata quindi trasferita subito al vecchio policlinico, nel reparto specializzato di Diabetologia pediatrica. Intorno alle 9 del mattino di lunedì, però, la piccola è andata in arresto cardiaco. Non essendo presente nella struttura universitaria la rianimazione pediatrica, la piccola è stata rianimata e stabilizzata, per poi essere trasferita di nuovo al Santobono di Napoli, dove è stata intubata.

Il secondo arresto cardiaco – si legge ancora sul Mattino – si è ripresentato intorno alle 18, mentre Elena era nel reparto di Rianimazione. Salvata dai medici, le sue condizioni sono poi precipitate ieri mattina, quando ha accusato un terzo arresto cardiaco, che si è rivelato fatale per la bimba.

L’inchiesta

Dopo la denuncia dei genitori, la Procura di Napoli ha subito aperto un’inchiesta sulla morte di Elena e disposto il sequestro delle due cartelle cliniche negli ospedale Santobono e nel reparto di Diabetologia pediatrica del vecchio policlinico. Il corpicino della bimba resterà a disposizione, in attesa dell’autopsia, che sarà disposta nelle prossime ore.