Dal 22 Marzo parte la nuova edizione di “C’era una Volta…”, tutti i sabato su Teleclubitalia

Al via la nuova edizione di “C’era una Volta” La magia delle fiabe torna a incantare con una nuova, entusiasmante edizione di “C’era una Volta…”, il format televisivo di TeleClub Italia dedicato a Giovan Battista Basile, il padre del genere fiabesco. Da sabato 22 Marzo alle ore 16.00 partiranno le nuovi avvincenti sfide in onda su Teleclubitalia Canale 77.

Le scuole medie impegnate dell’avvincente quiz

Oltre mille studenti e studentesse coinvolti nel format Televisivo. Undici puntate e dieci scuole. Una edizione, questa, ricca di sorprese e tanti premi, come sempre trasmessa da Piazzetta Basile nel Parco Commerciale Grande Sud. Un’esperienza unica, che mescola didattica e divertimento per far conoscere agli studenti il fascino della letteratura popolare. Una sfida avvincente tra le scuole Il quiz televisivo, nato nel 2001 da un’idea di Anna Pia Oranges, è condotto da Carmen Cadalt e portato avanti dall’editore Giovanni Francesco Russo. Quest’anno, ben undici scuole si sfideranno in una gara appassionante, che avrà un palcoscenico d’eccezione: Piazzetta Basile, all’interno del Parco Commerciale Grande Sud di Giugliano, main sponsor dell’evento. “Un programma che ci sta particolarmente a cuore” – ha spiegato Giovanni F. Russo – “da un lato perché permette ai giovani di avvicinarsi al mondo della fiaba in maniera coinvolgente, dall’altro perché rende omaggio a Basile, un autore troppo spesso dimenticato persino nella sua città.” Fiabe, giochi e tante sorprese.

Ogni puntata vedrà dieci studenti, rappresentanti di due istituti scolastici, mettersi alla prova con quiz e giochi basati sulle fiabe. A rendere ancora più speciale l’atmosfera ci sarà l’attrice Teresa Barretta, voce narrante di questa edizione, che accompagnerà il pubblico nel magico mondo di “Lo Cunto de li Cunti”. Entusiasta anche la conduttrice e autrice Carmen Cadalt, che sottolinea il valore dell’iniziativa: “Non c’è modo più bello di scoprire le radici della nostra cultura se non attraverso il gioco. Questo format permette ai ragazzi di apprezzare il proprio territorio e la propria storia in modo indimenticabile”.

Premio Speciale per tutti gli studenti delle scuole medie e superiori

Un premio per la creatività a rendere ancora più stimolante questa edizione, torna il Premio Speciale da 500 euro, promosso dal Club Lions Napoli Partenope. Il concorso letterario, rivolto agli studenti delle scuole medie e superiori della Campania, premierà il miglior elaborato ispirato alle fiabe di Basile. Gli interessati possono partecipare scrivendo a [email protected] per richiedere informazioni. “Incentivare la creatività e la riscoperta de ‘Lo Cunto de li Cunti’ è uno degli obiettivi più importanti del nostro club” – ha dichiarato Domenico Fontanella, presidente del Club Lions Napoli Partenope. TeleClub Italia rinnova il suo impegno nella cultura Con questa nuova edizione, TeleClub Italia conferma la sua missione: valorizzare la cultura e le tradizioni del territorio, offrendo ai giovani un’opportunità di crescita, scoperta e divertimento. Le fiabe di Giovan Battista Basile tornano a vivere, pronte a ispirare le nuove generazioni con il loro fascino senza tempo. Che la sfida abbia inizio.