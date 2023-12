Ieri, in due differenti operazioni coordinate, la Polizia ha arrestato una donna e un uomo per detenzione e spaccio di stupefacenti a Napoli. La prima agiva nel Rione Sanità, il secondo è stato fermato a Posillipo.

Rione Sanità, cede hashish dal suo basso: arrestata 46enne

I Falchi della Squadra Mobile di Napoli hanno individuato un sospetto scambio di stupefacenti in vico Annibale de Gasperis, nel cuore del Rione Sanità. Una donna è stata sorpresa mentre cedeva una dose di hashish in cambio di 20 euro a un acquirente. Gli agenti hanno prontamente bloccato entrambi i soggetti, scoprendo che la donna aveva addosso altre due bustine contenenti 8 grammi e mezzo della stessa sostanza, oltre a materiale per il confezionamento e la somma di 3225 euro in banconote di vario taglio. La 46enne napoletana è stata quindi arrestata per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Posillipo: In auto con la droga nascosta nelle lattine di Coca Cola – Arrestato un 41enne

Nel primo pomeriggio dello stesso giorno, gli agenti del Commissariato Posillipo hanno effettuato un controllo su un uomo a bordo di un’auto in via Petrarca. Il conducente, alla vista degli agenti, ha cercato di sfuggire al controllo con una manovra azzardata, mostrando subito segni di nervosismo. Sospettando la presenza di sostanze stupefacenti, i poliziotti hanno perquisito immediatamente il veicolo, rinvenendo all’interno di lattine di Coca Cola e nel pannello sinistro del bagagliaio, 2 panetti e un frammento di hashish per un peso totale di 190 grammi, 14 involucri contenenti circa 160 grammi di cocaina, 6 dosi di marijuana pesanti oltre 50 grammi, materiale per il confezionamento e 2 telefoni cellulari. Il 41enne napoletano è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.