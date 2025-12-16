Questa mattina gli studenti del liceo “Domenico Cirillo” di Aversa hanno visitato la sede di Teleclubitalia. Due classi terze, accompagnate dalle insegnanti, sono entrate nel cuore dell’emittente regionale nell’ambito del corso di giornalismo svolto in partnership con Teleclubitalia.

Dai banchi alla Tv, gli studenti del liceo “Cirillo” di Aversa in visita presso la sede di Teleclubitalia

Un progetto formativo, sostenuto dal dirigente scolastico Luigi Izzo e curato dalla professoressa Sabrina Romano, che da novembre permette ai ragazzi di conoscere da vicino il mondo dell’informazione. In redazione e negli studi televisivi gli studenti hanno imparato come nasce un telegiornale, dalle tecniche di scrittura alla costruzione della notizia, sperimentando in prima persona le diverse fasi del lavoro giornalistico, anche attraverso il sito web e i canali social dell’emittente e cimentandosi anche con le interviste.