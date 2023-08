Passaggio in autostop si trasforma in incubo per una ragazza pugliese di 20 anni. È stata infatti violentata e lasciata in autostrada da un uomo di 35 anni originario di Napoli.

Le dà un passaggio in autostrada e la violenta: arrestato 35enne di Napoli

Teatro della vicenda l’autostrada A14. La vittima aveva deciso di trascorrere una vacanza nella Riviera romagnola per il ponte del Primo maggio. Oggi, a distanza di mesi, è stato individuato e arrestato l’uomo che l’ha violentata e poi lasciata in autostrada.

Il presunto autore della violenza che si è consumata fra Rimini e Pesaro è finalmente in carcere. Si tratta di un operaio di 35 anni, originario di Napoli e residente del Pesarese.

Il gip ha emesso un’ordinanza di custodia in carcere e crede che sarebbe lui l’uomo che ha concesso un passaggio alla giovanissima autostoppista che era diretta alla stazione di Rimini.

Il racconto

A fornire dettagli sul racconto è la ventenne pugliese. Secondo il suo racconto, l’uomo l’avrebbe caricata in auto, convinta ad assumere cocaina e poi l’avrebbe violentata per poi scaricarla sulla A14 all’altezza del territorio di Pesaro.

A prestarle soccorso una pattuglia della Polizia dell’Autostrada di Fano, allertata da alcuni automobilisti. I poliziotti l’hanno ritrovata tremante, camminava sul ciglio della strada sulla corsia d’emergenza.