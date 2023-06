La festa continua a Napoli. Una marea azzurra ha invaso la città partenopea, da Fuorigrotta a Piazza del Plebiscito. I primi festeggiamenti sono iniziati al mattino per poi esplodere al triplice fischio di Ermanno Feliciani che ha segnato la fine di Napoli-Sampdoria.

Da Napoli in provincia esplode la festa azzurra: migliaia di tifosi in strada

Cortei improvvisati, fumogeni, fuochi d’artificio, bandiere sventolate e caroselli per le vie del centro. Ma anche lacrime e abbracci tra tifosi per questo scudetto atteso da 33 anni. Mescolati alla folla azzurra tanti stranieri ma anche centinaia visitatori da ogni parte d’Italia. In migliaia, poi, hanno raggiunto largo Maradona, ai Quartieri Spagnoli, dove è presente il murales del Pibe de oro. Un pellegrinaggio laico per omaggiare D10s e intonare canti da stadio.

Meno caos invece nelle strade degli altri quartieri, dal Vomero a Posillipo, a Chiaiano a Secondigliano. È festa anche in provincia di Napoli: qui, in occasione del match, sono stati allestiti 17 schermi. Al termine della partita in migliaia si sono riversati in strada per festeggiare insieme il terzo scudetto.

Malore in strada

Ieri sera un tifoso del Napoli ha perso la vita durante i festeggiamenti. L’uomo è stato colpito da un malore. L’ambulanza è passata nelle gremite piazze Trieste e Treno e piazza del Plebiscito per soccorrere la vittima. Purtroppo l’uomo è spirato all’arrivo in ospedale.