Un successo che nasce da lontano e che racconta una storia di sacrificio, passione e sogni coltivati con determinazione. Nicolò Ruggiero, originario di Mugnano, e Gaia, di Gragnano, hanno conquistato il titolo di Campioni del Mondo WDO nella categoria Under 14, regalando un’emozione immensa non solo alle loro famiglie, ma a tutto il territorio campano.

Da Mugnano e Gragnano al tetto del mondo: Nicolò e Gaia campioni mondiali WDO Under 14

La vittoria assume un significato ancora più profondo se si considera che Nicolò, nonostante i suoi soli 11 anni, ha scelto di mettersi alla prova in una categoria superiore alla sua età, affrontando avversari più grandi e più esperti. Una sfida accettata con coraggio e maturità, che ha messo in luce il talento e la determinazione di due giovanissimi atleti.

Dietro questo importante traguardo ci sono allenamenti intensi, rinunce quotidiane e una dedizione totale alla danza, vissuta con la serietà di chi, pur giovanissimo, ha già ben chiari i propri obiettivi. La vittoria ai Mondiali WDO rappresenta il coronamento di un percorso costruito giorno dopo giorno, con impegno e passione.

Un momento particolarmente significativo del loro cammino è stato anche l’evento svoltosi presso il Teatro Salone Margherita, prestigiosa cornice che ha ospitato una manifestazione di grande valore artistico e sportivo, ideata e voluta dal presidente Nino Romano.

Un ringraziamento speciale va ai maestri Packy Tufano dell’Exclusives Dance, e alla Dance Academy di Nino e Andrà, punti di riferimento fondamentali nella crescita artistica e sportiva di Nicolò e Gaia, che con professionalità e dedizione li hanno accompagnati fino a questo straordinario risultato.

L’emozione vissuta sul podio è stata intensa e condivisa con le famiglie, gli insegnanti e tutti coloro che hanno creduto in loro fin dall’inizio. Questo titolo mondiale non rappresenta solo una vittoria sportiva, ma un esempio concreto di come il talento, quando è sostenuto dal lavoro e dalla passione, possa trasformarsi in eccellenza, anche in giovanissima età.