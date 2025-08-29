Da Melito a Scampia con 80 chili di cocaina in auto: arrestato 25enne dopo inseguimento

Un’operazione congiunta di Polizia di Stato e Guardia di Finanza ha portato all’arresto di un 25enne trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga. Il giovane è stato sorpreso a Scampia, nella periferia nord di Napoli, con 80 chili di cocaina suddivisi in 70 panetti nascosti in due borsoni.

Scampia, inseguimento e arresto: 25enne fermato con 80 chili di cocaina

Tutto è iniziato a Melito di Napoli, quando gli agenti hanno notato un’auto sospetta. Alla vista delle forze dell’ordine, il conducente ha accelerato per sfuggire al controllo, dando vita a un inseguimento ad alta velocità. Durante la fuga, l’uomo ha effettuato manovre pericolose fino a schiantarsi contro un’auto in sosta in via Andrea Pazienza.

Il 25enne ha tentato di proseguire la fuga a piedi, ma è stato immediatamente bloccato. La successiva perquisizione del veicolo ha permesso di scoprire il carico di droga destinato con ogni probabilità al mercato dello spaccio.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e condotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.