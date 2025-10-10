Cusano Mutri, scoperti dodici lavoratori a nero: sanzioni per 57mila euro

Scoperti lavoratori a nero alla sagra dei funghi di Cusano Mutri (Benevento). Dodici rapporti di lavoro irregolari sono emersi durante i controlli effettuati dai militari dell’Arma.

I carabinieri, nell’ambito delle verifiche, hanno anche denunciato quattro persone all’autorità giudiziaria per la mancata assunzione dei lavoratori e la mancata formazione degli stessi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Le sanzioni erogate sono pari a 57mila euro e, in un caso, è stata disposta anche la sospensione dell’attività imprenditoriale.

Cusano Mutri, in questi giorni meta turistica scelta da migliaia di persone dalla Campania e non solo, è finita nei giorni scorsi sotto i riflettori anche per la denuncia di una coppia di giovani salernitani, sorpresi a fare shopping alla sagra con banconote false.