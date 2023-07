Una cupola di calore si è impadronita dell’Italia da giorni. L’anticiclone africano sosterà sulla nostra Penisola almeno fino al 25 luglio, rendendo il clima pesante e l’aria irrespirabile per un’altra settimana.

Cupola di calore in Italia almeno fino al 25 luglio

In questi giorni numerose località del Centro-Sud hanno raggiunto se non superato i 40°C. A confermarlo il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: “Molte località della Sicilia e della Sardegna interna hanno superato anche abbondantemente i 40°C (notevole l’estensione areale dei 40°C), con diversi record battuti dalle stazioni locali: picchi di ben 46-47°C sono stati registrati nell’area tra Mazara del Vallo e Sciacca, 41°C nell’hinterland di Palermo e Catania, quasi 43°C a Caltanissetta. In Sardegna punte di 45-46°C nel Campidano-Inglesiente, mentre nel Nuorese sono stati sfiorati i 43°C a 600m di quota.

Puglia e Campania

Spostandoci al Sud si registrano punte di 41-42°C anche su Cosentino, Materano e Tarantino: quasi 42°C a Marina di Ginosa, 41°C a Policoro. Notevoli anche i 41°C di Manfredonia e i 40°C di Foggia, mentre spostandoci in Campania si segnalano i quasi 41°C di Benevento. Meno caldo sulle coste tirreniche grazie alle brezze marine ma afa alle stelle, con temperature percepite comunque superiori ai 38-40°C.

Le previsioni

Una prima, piccola tregua arriverà il 20 luglio. Soprattutto al Centro-Nord. Da giovedì – promette Arpa –l’indebolimento progressivo del campo di alta pressione potrà infatti portare maggiore nuvolosità con addensamenti più probabili sulle pianure più settentrionali della regione con associata possibilità di isolati rovesci e con temperature in flessione.