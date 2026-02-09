Cuore Gialloblù in onda mercoledì sera: in studio il capitano De Rosa e il difensore Caldore

Puntata speciale di Cuore Gialloblù in programma mercoledì sera alle ore 21.10 su Teleclubitalia, Canale 77, con ospiti d’eccezione legati al mondo Giugliano Calcio. In studio saranno presenti i calciatori Marco Caldore, difensore, e Roberto De Rosa, centrocampista e capitano dei tigrotti, insieme al giornalista Francesco Fedele, per analizzare il momento della squadra gialloblù e ripercorrere traguardi importanti raggiunti in questa stagione.

Riflettori puntati in particolare su Roberto De Rosa, che sabato scorso, nella gara contro il Cosenza, ha scritto una pagina storica del club: con la 135ª presenza ufficiale, il capitano è diventato il giocatore con più presenze nella storia del Giugliano Calcio, simbolo di continuità, leadership e attaccamento alla maglia. Traguardo significativo anche per Marco Caldore, che ha recentemente superato quota 100 presenze con il club, confermandosi come uno dei pilastri della rosa gialloblù.

La trasmissione Cuore Gialloblù, condotta da Teresa Frascogna e Giuseppe D’Ausilio, offrirà approfondimenti, retroscena e commenti tecnici, dando voce ai protagonisti di un Giugliano sempre più legato ai suoi uomini simbolo. Appuntamento dunque a mercoledì alle 21.10 su Teleclubitalia Canale 77 per una serata tutta a tinte gialloblù.