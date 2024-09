Due giovani, un tunisino di 32 anni e un 23enne di Acerra, sono stati aggrediti nella notte in via San Cuono, nel Comune a Nord di Napoli. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei militari, i due – entrambi cugini – sarebbero stati avvicinati da sconosciuti in sella a uno scooter.

Cugini aggrediti ad Acerra: colpito 32enne al volto con calcio della pistola e spari in aria

Uno di questi avrebbe colpito il 32enne al volto con il calcio della pistola, ripetutamente. Gli aggressori sarebbero poi fuggiti, esplodendo alcuni colpi aria. Colpi, tra l’altro, a salve, stando ai rilievi dei militari della compagnia di Castello di Cisterna. La vittima è stata portata al pronto soccorso della Clinica Villa dei Fiori per le cure del caso. Non è in pericolo di vita. I motivi alla base dell’aggressione sono ancora da sconosciuti. Le indagini sono affidate ai Carabinieri.