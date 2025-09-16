Cucina industriale per mensa Caritas San Pio X grazie a finanziamento regionale. Porcelli: “Orgoglioso di aver contribuito”

È tornata a pieno ritmo l’attività della mensa della Caritas della parrocchia di San Pio X a Giugliano. Da settembre, grazie a un finanziamento della Regione Campania intercettato dal consigliere regionale Giovanni Porcelli, la mensa dispone di una nuova cucina industriale che permette ai volontari di lavorare al meglio e di offrire ogni giorno decine di pasti caldi.

Questa novità ha permesso di adibire una sala della parrocchia a spazio dove poter consumare i pasti, offrendo un luogo sicuro e accogliente. Ieri il consigliere Porcelli ha visitato la struttura, constatando di persona l’impegno dei volontari e il risultato concreto del contributo regionale, che ha consentito anche l’adeguamento di altri spazi della parrocchia.

Il prossimo obiettivo è intercettare ulteriori fondi per ristrutturare la canonica e trasformarla in una casa di prima accoglienza, ampliando così il sostegno a chi si trova in difficoltà.