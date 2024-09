C’è una vittima per il crollo del solaio avvenuto a Forcella lo scorso weekend. Un 41enne di origini bengalesi è deceduto questa notte nel reparto di rianimazione del Dea del pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli.

Crollo a Forcella, c’è una vittima: non ce l’ha fatta il 41enne ricoverato al Cardarelli

Come ha anticipato il Mattino, il cuore del paziente ha smesso di battere per le gravi ferite riportate. Giunto in ospedale con traumi da schiacciamento toracico ed ustioni sul 30% del corpo, l’uomo è sembrato da subito molto grave.

Ci sono altri due feriti. Restano infatti in Terapia Intensiva Grandi Ustionati (Tigu) intubati e sedati altri due connazionali del Bangladesh, nati nel 1964 e 1981, rispettivamente con ustioni sul 65% e l’85% del corpo. Anche per loro le condizioni restano gravi.