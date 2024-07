Momenti di paura questa sera a Scampia. Il crollo di un ballatoio avrebbe interessato la Vela Celeste poco dopo le 22 e 30, inghiottendo sotto le macerie alcuni residenti, fra cui dei minori. Un morto, due feriti gravi e tre lievi è il bilancio del crollo secondo quanto riporta l’Ansa.



Dramma a Scampia, crolla ballatoio alla Vela Celeste: un morto

Le notizie sono ancora frammentarie. Il tam-tam sui social è inarrestabile: sul posto si sono precipitati Vigili del Fuoco, ambulanze e diverse volanti della Polizia di Stato.

Stando alle prime informazioni il ballatoio di una delle Vele è crollato e alcune delle persone che in quel momento si trovavano sul posto sono precipitate da un’altezza di diversi metri, finendo sotto macerie e detriti. “Coinvolte 7 persone, alcune ferite in modo grave”, spiegano per il momento i Vigili del fuoco.