Adam Jendoubi, un giovane di 23 anni che ha lavorato come modello e attore, è in una situazione molto critica. È noto per essere apparso in video musicali del cantante Liberato e per il ruolo di “Aucelluzzo” nel film “La paranza dei bambini”. Dal primo gennaio è in coma in ospedale a Castellammare di Stabia, vicino a Napoli.

Non è chiaro cosa abbia causato il suo coma. Non è stato coinvolto in un incidente stradale, come si pensava prima, come riportato dal sito Fanpage, ma è stato trovato a terra in arresto cardiaco. La polizia sta indagando su cosa sia successo.

I dottori non sanno ancora perché Adam ha avuto un arresto cardiaco. Sembra che la notte prima fosse a una festa, ma non sembra che ci sia una connessione diretta con il suo stato attuale. Ha fatto alcuni test in ospedale, compresi test per droghe e alcol, e sembra che non abbia assunto sostanze e non abbia danni al cervello. I medici stanno aspettando che migliori per fare più esami.

Adam è stato trovato in strada e portato in ospedale da un’ambulanza. Non è chiaro quanto tempo sia stato incosciente, il che è importante perché il suo cervello potrebbe avere subito danni a causa della mancanza di ossigeno.