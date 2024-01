“Carissimi signori ladri, dopo aver subito due furti in quattro mesi ho deciso di non avere più casse automatiche e a fine giornata lascerò 50 centesimi nei tre dispositivi tradizionali. Ovviamente, malauguratamente dovessero servirvi, restano a vostra disposizione i farmaci per varie esigenze come mal di testa, mal di pancia e febbre alta.” Con queste parole cariche di ironia amara, Giovanni Russo, titolare della farmacia Russo in via Simone Martini al Vomero, ha deciso di rivolgersi direttamente ai ladri che hanno colpito il suo negozio due volte in breve tempo.

Una Serie di Furti Costosi e Dannosi

L’ultimo furto ha visto il furto di un’altra cassa automatica, un sistema di pagamento che costa almeno 16mila euro. La risposta di Russo è stata di esporre questo messaggio nella vetrina della sua farmacia, una strategia che mescola avvertenza e sarcasmo. Nonostante gli auguri di un prospero 2024, il messaggio ha un sottotesto chiaro: un appello alla sicurezza e una richiesta di maggiore tutela per i commercianti.

Un Cambio di Strategia e un Appello alla Sicurezza

Dopo anni di rapine, l’introduzione delle casse elettroniche era stata un baluardo contro il crimine. Tuttavia, i recenti furti con scasso hanno rappresentato una nuova minaccia, con danni materiali significativi e costi elevati per la sostituzione dei dispositivi di pagamento. La facilità con cui i ladri riescono a compiere questi furti, garantendosi quasi sempre un bottino, rappresenta una sfida crescente per i commercianti come Russo, che si trovano a fronteggiare un ambiente sempre più insicuro.