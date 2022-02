Paura ieri sera a Napoli: in via Foria, un 24enne ha minacciato con una pistola un automobilista, per poi allontanarsi. L’uomo è stato trovato e arrestato dai poliziotti.

Minaccia automobilista con pistola e fugge via: arrestato

Ieri sera, la Centrale Operativa dell’Ufficio Prevenzione Generale ha segnalato agli equipaggi in servizio di controllo del territorio un episodio di violenza in via Foria: il conducente di un’auto, a seguito di un tamponamento, aveva minacciato con una pistola l’altro automobilista per poi allontanarsi.

Poco dopo, gli agenti del Commissariato San Ferdinando hanno individuato il veicolo in via Marina, fermando il guidatore all’alt. Gli operatori lo hanno controllato: è stato riscontrato che fosse in possesso di una pistola Beretta cal. 7,65 con matricola abrasa, con 9 cartucce.

E.D.A., 24enne napoletano, già con precedenti di polizia, è stato arrestato con l’accusa di minaccia aggravata, porto abusivo di arma clandestina con relativo munizionamento e ricettazione.

Altri interventi della polizia

Nei giorni scorsi, poliziotti e militari delle fiamme gialle hanno identificato 135 persone, di cui 10 con precedenti di polizia, controllati 77 veicoli e contestate due violazioni del Codice della Strada per mancata presentazione dei documenti di circolazione e mancanza di copertura assicurativa.

Un 20enne di Castellammare di Stabia è stato denunciato per guida senza patente e sanzionato una persona per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.