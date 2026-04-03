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Crisi comparto ittico per epatite A, nasce il “Comitato filiera ittica area Nord”

CASERTA COMITATO

E’ stato costituito ieri il “Comitato filiera ittica area Nord” per far fronte alle esigenze della categoria in questo periodo di crisi a seguito dei casi di epatite A in Campania. L’obiettivo è quello di avere in un unico organismo buona parte degli imprenditori del settore così da avere una voce unica, anche per interfacciarsi con le istituzioni a vari livelli.

Per i membri del comitato la localizzazione del problema c’era già stata e i provvedimenti hanno invece penalizzato l’intera categoria

La richiesta ora è se le restrizioni sono ancora necessarie.

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