Giugliano, partita rimozione rifiuti in via Carrafiello. Rafforzati i controlli

E’ partito il nuovo maxi intervento di rimozione dei rifiuti da via Carrafiello. Il via ai lavori (che dureranno una ventina di giorni) questa mattina alla presenza del commissario alle bonifiche, il generale Vadalà, e del sindaco di Giugliano, Diego D’Alterio. Saranno portate via altre tonnellate di rifiuti dall’area a ridosso del campo rom, segnato da diversi roghi anche in questo inizio d’estate 2026. Un intervento straordinario di bonifica che arriva a seguito delle richieste del primo cittadino giuglianese alla struttura commissariale. Intanto sono stati rafforzati anche i controlli sull’area, come annunciato ieri durante l’audizione della prima commissione consiliare regionale.