Giugliano. Tornano i miasmi, esposto del comitato Kosmos

Torna l’allarme miasmi a Giugliano. Da settimane sui social network si moltiplicano le segnalazioni dei cittadini, che denunciano cattivi odori persistenti provenienti dall’area di Ponte Riccio. Un fenomeno che riporta alla memoria quanto accaduto anni fa, quando i miasmi rappresentavano una vera emergenza per l’intero territorio.

Miasmi a Giugliano

Tra i residenti cresce la preoccupazione per i possibili effetti sulla salute. In molti lamentano nausea, mal di testa, irritazioni e difficoltà respiratorie, oltre ai continui disagi nella vita quotidiana.

Sulla vicenda è intervenuto il Comitato Kosmos, che ha presentato un esposto alle autorità competenti chiedendo controlli urgenti e un monitoraggio costante dell’area per individuare le fonti delle emissioni odorigene. Tra le richieste anche l’installazione dei cosiddetti “nasi elettronici”, strumenti in grado di rilevare e tracciare gli odori nell’ambiente.

La questione anni fa arrivò alle forze dell’ordine, all’Arpac e alla Regione la quale confermò la presenza di numerosi impianti per il trattamento rifiuti in zona Asi collegando dunque il fenomeno proprio a questo. Intanto però nulla è stato fatto e con l’arrivo del grande caldo il fenomeno è ritornato.