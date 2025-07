Crisi ad Aversa, Forza Azzurra diserta il consiglio: il sindaco revoca l’assessore

È crisi aperta nella maggioranza guidata dal sindaco Matacena. Questa mattina, durante il consiglio comunale convocato in seconda convocazione – dopo il nulla di fatto di ieri per l’assenza dei consiglieri di maggioranza – è mancata ancora una volta la compattezza. A disertare l’aula è stato il gruppo di Forza Azzurra, componente della stessa maggioranza, proprio nel giorno in cui si doveva discutere dell’approvazione del bilancio di riequilibrio e del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Una defezione che ha scatenato la reazione furiosa del sindaco, il quale ha annunciato pubblicamente la revoca dell’assessore Barrella, espressione di Forza Azzurra. A creare malumori, un disguido legato ai tempi di convocazione tra la commissione Bilancio, svoltasi ieri ma dopo le 12, e il consiglio comunale. Bocche cucite da parte di Forza Azzurra, che al momento non rilascia dichiarazioni. Dall’opposizione, intanto, l’affondo: “Matacena non ha più i numeri per governare”.

Il servizio