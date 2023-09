Ancora momenti di paura a Caivano. Questa mattina, intorno alle ore 11.30, ignoti hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro un’auto parcheggiata in strada. I fatti sono accaduti in Via Pio IX.

Crimine senza tregua a Caivano, ancora una sparatoria in pieno giorno

Le indagini sono state affidate ai militari dell’arma del nucleo investigativo di Castello di Cisterna e della compagnia di Caivano. Non si registrano feriti. Si tratta del secondo episodio nell’arco di poche ore. Questa notte, infatti, ignoti avrebbero esploso 19 colpi in Viale delle Margherite. A denunciarlo anche il parroco Don Maurizio Patriciello con un post su Facebook.

“In sella alle loro moto, sono arrivati ancora una volta. Volti coperti. Armi pesanti in mano. Sfrecciano per i viali sparando all’impazzata. È il terrore…”, ha scritto Patriciello. Al momento non risultano danni a cose o feriti. Sono in corso indagini per chiarire dinamica e individuare i responsabili da parte dei carabinieri della compagnia di Caivano.