La camorra risponde allo Stato. Diciannove colpi esplosi questa notte a Caivano nel corso di due raid che hanno seminato il panico al Parco Verde.

Caivano, la camorra sfida lo Stato: sparatoria nella notte

A rendere nota la vicenda il comando provinciale dei carabinieri di Napoli: la “stesa” è scattata in viale delle Margherite dove, secondo quanto emerge dai rilievi dei militari dell’arma, ignoti avrebbero sparato 19 colpi, di due differenti calibri. A denunciarlo anche il parroco Don Maurizio Patriciello con un post su Facebook.

«In sella alle loro moto, sono arrivati ancora una volta. Volti coperti. Armi pesanti in mano. Sfrecciano per i viali sparando all’impazzata. È il terrore…», ha scritto Patriciello. Al momento non risultano danni a cose o feriti. Sono in corso indagini per chiarire dinamica e individuare i responsabili da parte dei carabinieri della compagnia di Caivano.