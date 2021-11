Aggiornamento in merito alla situazione Covid in Campania: risultano, nella giornata odierna, 983 i nuovi positivi su 30.170 test effettuati. I deceduti registrati sono 3. L’incidenza è del 3,25%, in leggero rialzo rispetto al 3,04% di ieri.

Aggiornamento Covid in Campania

Diffuso il bollettino odierno in merito alla situazione Covid in Campania: sono 983 i nuovi positivi su 30.170 test effettuati. I posti letto in terapia intensiva attualmente occupati sono 26 su 656 disponibili mentre quelli di degenza risultano 293 occupati su 3.160 disponibili tra posti letto Covid e offerta privata. 3 sono le persone decedute. L’incidenza è del 3,25%, in leggero rialzo rispetto al 3,04% di ieri.

“Rischio chiusura per troppi contagi”

“Non dobbiamo perdere un minuto di tempo. Oggi non abbiamo emergenze, ma dobbiamo sapere che fra due settimane arriveremo dove sono arrivati altri Paesi d’Europa. É inevitabile”, ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca.