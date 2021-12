E’ morto l’ex senatore Bartolomeo Pepe del Movimento 5 stelle: convinto No Vax, era ricoverato in terapia intensiva al Cotugno di Napoli. Aveva 59 anni ed era stato eletto senatore nel 2013.

Morto ex senatore Bartolomeo Pepe: era un convinto No Vax

Bartolomeo Pepe è deceduto al Cotugno di Napoli, dove era ricoverato in terapia intensiva da alcuni giorni. Ex senatore eletto nel 2013 con il Movimento 5 Stelle, non aveva voluto sottoporsi al vaccino. Convinto No Vax, era in gravi condizioni intubato nel reparto rianimazione. Era stato ricoverato lo scorso sabato 18 dicembre per insufficienza respiratoria; la situazione è poi drammaticamente peggiorata fino alla morte.

Chi era Bartolomeo Pepe

Bartolomeo Pepe, eletto coi 5 Stelle e passato successivamente nel 2015 al gruppo di centro-destra Grande Autonomie e Libertà, aveva definito il Covid come una “ridicola isteria”, mostrando posizioni vicine ai complottisti. Negli ultimi mesi, si era opposto fermamente alla campagna vaccinale e aveva portato le sue tesi fino a Montecitorio.

