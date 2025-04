Tensione altissima oggi pomeriggio in via Toledo, cuore di Napoli. Durante il presidio contro il ministro Piantedosi, un gruppo di manifestanti ha cercato di forzare il blocco della Polizia per raggiungere piazza del Plebiscito, completamente blindata per l’incontro tra i ministri dell’Interno di Italia, Libia, Tunisia e Algeria.

Corteo anti-Piantedosi a Napoli: tensioni tra manifestanti e Polizia in via Toledo

Lì vicino, al Palazzo Reale, si prepara il Med5, il vertice con i rappresentanti di Cipro, Grecia, Malta e Spagna. Ma in strada la protesta esplode. Il corteo, partito da largo Berlinguer, attraversa via Toledo con slogan contro il decreto Sicurezza. Poi lo scontro. I manifestanti arrivano a contatto con gli agenti, provano a spingere il cordone. In pochi secondi parte la tensione: bandiere usate come bastoni, cartelli alzati, caos.

I video sono già ovunque sui social. Scene concitate, urla, spintoni. Alcuni funzionari si mettono in mezzo per evitare il peggio e dividere i due fronti. “A poche centinaia di metri da qui – denuncia uno dei manifestanti – siedono quelli complici delle morti in mare. Il corteo è stato fermato da un apparato militare fuori scala. Chiediamo lo smantellamento dell’apparato repressivo contro i migranti, l’apertura delle frontiere, la chiusura dei Cpr in Italia e in Albania. Basta con questa società ripulita dalla multiculturalità”.