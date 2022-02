Corrado Guzzanti è un comico, imitatore, attore, sceneggiatore, regista e cantante italiano. Autore satirico, si è specializzato nelle imitazioni di noti personaggi e anche nella creazione di altri del tutto innovativi. E’ uno dei partecipanti alla seconda stagione di Lol – Chi ride è fuori, in uscita su Prime Video. Scopriamo maggiori dettagli in merito alla sua vita privata e professionale.

Corrado Guzzanti: chi è, età, vita privata

Corrado Guzzanti è nato il 17 maggio 1965, sotto il segno del Toro. Ha 56 anni ed è figlio del noto giornalista e politico Paolo Guzzanti. Le sue sorelle, Caterina e Sabina, sono anche loro comiche molto conosciute.

Corrado Guzzanti: moglie, figli

In merito alla sfera sentimentale, Guzzanti non si è mai pienamente espresso in pubblico. La sua attuale situazione sentimentale è un mistero. In un’intervista del 2016, ha dichiarato di essere impegnato, ma l’identità della persona a cui è legato non è nota. Non è dato sapere se questa relazione è ancora in corso o si è conclusa. L’attore per il momento non ha figli.

Corrado Guzzanti: Lol, spettacoli

Corrado Guzzanti è uno dei pilastri della satira italiana. Attore comico di lunga data, i suoi personaggi e le sue imitazioni sono apprezzati in tutta Italia.

Tante le imitazioni da lui fatte: da Emilio Fede a Gianfranco Funari, ai suoi personaggi originali come il santone Quelo, la conduttrice di Rieducational Channel Vulvia e l’ignorante e coatto Lorenzo. È iconica la sua interpretazione in Boris di Mariano Giusti, l’attore psicopatico che interpreta Il Conte nella soap Gli occhi del cuore.

Dopo l’esordio televisivo a Scusate l’interruzione, con il suo primo personaggio, il regista horror Rokko Smitherson, si fa conoscere dal grande pubblico nel 1991 con il programma satirico Avanzi. In carriera partecipa a tante trasmissioni comiche di successo come Mai dire goal, L’ottavo nano, Il caso Scafroglia e Aniene.

Al cinema recita in diverse pellicole, tra cui Prima le donne e i bambini, Ogni maledetto Natale e La prima pietra. Nel 2006 si da anche alla regia, scrivendo, dirigendo e recitando da protagonista nel film satirico-fantascientifico Fascisti su marte.

Corrado Guzzanti è uno dei concorrenti della seconda edizione di LOL – Chi ride è fuori, insieme a Virginia Raffaele e Max Angioni tra i vari. Un momento che segna il ritorno in televisione del comico dopo sei anni di assenza: per questo motivo, la sua presenza ha suscitato molto stupore.

Lui stesso ha così dichiarato in un’intervista: “Ho preso una decisione che ha stupito pure me stesso, appena ho accettato mi sono dato del pazzo. Mi ero chiuso in un eccesso di comfort zone aggravato da due anni tappato in casa per la pandemia. Considero quest’esperienza uno sport estremo, come buttarsi con il deltaplano o fare bungee-jumping”.

Corrado Guzzanti: Instagram

Su Instagram, Guzzanti conta circa 130mila followers, con cui condivide momenti divertenti e scatti inerenti alla sua vita professionale.