Max Angioni è un attore teatrale e comico italiano, nel cast della seconda stagione di Lol – chi ride è fuori. Ha preso parte a Zelig Time nel 2019 e ad Italia’s Got Talent, dove ha recitato un monologo particolarmente apprezzato, arrivando secondo in finale.

Scopriamo maggiori dettagli in merito alla sua vita privata e professionale.

Max Angioni: chi è, età, comico, origini

Max Angioni è nato a Como nel 1990. Nasce come attore teatrale, studiando presso la scuola di “Teatro in Centro” diretta da Ester Montalto. Successivamente, frequenta l’Accademia del Comico di Milano, sotto la guida di volti noti dell’ambiente teatrale italiano.

Approda nel 2019 a Zelig Time e vince, nel 2020, il Festival di Cabaret di Martina Franca in Puglia. Max è diventato noto al grande pubblico per la sua esperienza a Italia’s Got Talent, dove si è esibito in un monologo molto apprezzato dai giudici che lo hanno premiato con quattro sì ed è arrivato secondo in finale.

Max Angioni: Zelig, Lol

Nel 2021 è tornato sul palco di Zelig con un personaggio che è diventato subito molto amato dal pubblico, Kevin Scannamanna. Poi in seguito è stato scelto per Le Iene, in particolare per quanto riguarda la parte comica in coppia con Eleazaro Rossi.

Inoltre, nel febbraio 2022 è tra i comici della seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori, insieme tra i vari a Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti e Tess Masazza.

Max Angioni: vita privata, fidanzata

In merito alla sua vita privata, il comico Max Angioni preferisce mantenere riserbo: attualmente, infatti, non è noto se sia legato sentimentalmente o meno.

Max Angioni: Instagram

Max Angioni è attivo sui social: il suo profilo Instagram è seguito da oltre 160mila followers, con cui condivide scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.