Il Benevento saluta la Coppa Italia di Serie C con una sconfitta amara e netta. Al “De Cristofaro” il Giugliano di Eziolino Capuano si impone per 2-0 grazie a una doppietta di Balde nella ripresa, conquistando così il pass per gli ottavi di finale, dove affronterà la Ternana.

Coppa Italia Serie C – Giugliano-Benevento 2-0: Balde trascina i tigrotti, Capuano vola agli ottavi

Auteri sceglie il turnover e schiera un 4-2-3-1 con Russo tra i pali; Romano, Saio, Viscardi e Sena in difesa; Mehic e Talia in mediana; Della Morte, Tumminello e Ricci a supporto di Mignani in attacco. Il tecnico giallorosso lascia a riposo molti titolari, ma la risposta in campo non arriva.

La partita parte con ritmi alti. Dopo pochi minuti Prado impegna Russo di testa, mentre Tumminello replica costringendo Bolletta all’intervento. Il Giugliano appare più aggressivo e fisico, mentre il Benevento fatica ad adattarsi al terreno di gioco. I padroni di casa si rendono pericolosi con Prado e D’Agostino, mentre per gli ospiti Mignani e Della Morte provano senza successo a sbloccare il risultato. Il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Nella ripresa Capuano azzecca la mossa vincente: al 60’ inserisce Balde, che cambia volto alla gara. Dopo alcuni tentativi dei tigrotti, al 71’ l’attaccante approfitta di un pallone recuperato da Milano (tra le proteste dei sanniti per un presunto fallo su Ricci) e, rientrando in area, scarica un sinistro potente e preciso alle spalle di Russo per l’1-0.

Il Benevento tenta una reazione, ma non riesce a trovare la scintilla giusta. All’82’ Romano sfiora il pareggio, poi all’87’ arriva la sentenza definitiva: errore di Carfora, contropiede micidiale del Giugliano e ancora Balde, glaciale, salta Russo e insacca il 2-0 che chiude i conti.

Nel finale l’arbitro Rispoli di Locri assegna cinque minuti di recupero, ma il risultato non cambia. Il Giugliano festeggia la prima grande vittoria dell’era Capuano e l’accesso agli ottavi, sospinto dall’entusiasmo del proprio pubblico.

Delusione invece in casa Benevento: per la squadra di Auteri si tratta della seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Catania. Il tecnico dovrà ora concentrarsi sul campionato, dove servirà una reazione concreta. Domenica 2 novembre, infatti, i giallorossi ospiteranno il Sorrento al “Vigorito” (ore 20:30) con l’obiettivo di rialzare subito la testa. Una notte magica, dunque, per il Giugliano e per il suo allenatore: Capuano si regala un successo di prestigio e il passaggio del turno, con una Ternana già pronta ad attenderlo nel prossimo round della Coppa Italia di Serie C.

Martina Ferraro