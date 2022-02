Emergono nuovi inquietanti dettagli relativi all’incidente avvenuto domenica sera a Castel Volturno, sulla Domiziana. Dopo aver imboccato contromano la superstrada e provocato l’incidente, l’uomo alla guida della Peugeot 307 ha scippato borsa e telefonino alle due ragazze rimaste incastrate nel veicolo incidentale che procedeva nel senso di marcia corretto.

Rapina dopo impatto contromano: preso il pirata della strada

Non solo pirata della strada ma anche rapinatore. L’immigrato di origini nigeriane che domenica sera, alle 22, ha imboccato lo svincolo d’uscita di Castel Volturno in direzione opposta, si è macchiato anche di una rapina. Dopo l’impatto – come spiega Il Mattino – è sceso dal veicolo, ha aperto la portiera dell’altra vettura, su cui c’erano due ragazze (una di Giugliano e l’altra di Castel Volturno), e ha portato via borse e telefonini.

Dopo aver messo a segno la rapina, in stato di agitazione, si è dileguato, facendo perdere le proprie tracce. Successivamente sono arrivati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Mondragone c hanno estratto le due vittime dall’abitacolo per consentire i soccorsi e il trasporto d’urgenza alla Clinica Pineta Grande, dove una di loro è ancora attualmente ricoverata in prognosi riservata. Al momento dell’arrivo presso il nosocomio, le ragazze hanno raccontato di essere state derubate dopo l’incidente.

Il fermo del pirata della strada

Da lì sono partite subito le indagini del Commissariato di Polizia di Castel Volturno. Gli agenti hanno proceduto anzitutto all’identificazione del veicolo del pirata della strada. Risultava senza copertura assicurativa. Dalla carta di circolazione, sebbene intestata a un soggetto diverso dal conducente, le forze dell’ordine sono riuscite a risalire all’automobilista. In serata l’hanno rintracciato e posto in stato di fermo con accuse gravissime. Da una prima ricostruzione, sembra tra l’altro che si sia disfatto del bottino raccolto dopo l’incidente gettandolo in strada, a conferma dello stato confusionale in cui versava al momento dell’impatto.