Nel pomeriggio di ieri, 22 gennaio 2026 a Cesa, lungo via del Caravaggio, i Carabinieri della locale Stazione, affiancati dal personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato di Caserta, hanno effettuato un controllo mirato presso una sala slot del territorio.

Controllo a sala slot tra Cesa e Sant’Antimo: sequestrate undici macchinette. Multa da 121mila euro

L’intervento ha portato alla scoperta di numerosi apparecchi da gioco non conformi alla normativa vigente. All’interno dell’esercizio, infatti, i militari hanno rinvenuto undici slot machine prive dei necessari titoli autorizzativi e non collegate alla rete telematica statale, requisito fondamentale per garantire trasparenza, controllo e tutela dei giocatori.

Un quadro che ha fatto immediatamente scattare le procedure previste dalla legge: al termine degli accertamenti, il titolare dell’attività è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà, mentre sul piano amministrativo sono state contestate sanzioni per un importo complessivo pari a 121.000,00 euro. Le autorità competenti, giudiziaria e amministrativa, sono state prontamente informate dai Carabinieri che hanno condotto l’operazione.