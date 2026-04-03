Brusciano, assalto serale in una slot: dipendente picchiato. Malviventi via con 5mila euro

Momenti di tensione nella notte in una sala slot situata in via Cucca a Brusciano, teatro di una violenta rapina avvenuta intorno alle 23. Due individui con il volto coperto hanno fatto irruzione nel locale, prendendo di mira il giovane addetto alla cassa, un ragazzo di circa 20 anni residente in zona.

Stando alle prime ricostruzioni fornite dai Carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna, i malviventi avrebbero agito con estrema rapidità e decisione. Dopo essere entrati, hanno aggredito il dipendente con schiaffi e pugni, costringendolo ad aprire il registratore di cassa. Una volta impossessatisi dell’incasso, stimato in circa 5mila euro, si sono dileguati, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti tempestivamente i militari dell’Arma, che hanno subito avviato le indagini per identificare i responsabili. Gli investigatori stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e raccogliendo le testimonianze utili. Il giovane, sotto shock ma cosciente, è stato assistito dal personale sanitario del 118 direttamente sul posto. Ha riportato alcune contusioni a seguito dell’aggressione.