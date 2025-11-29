Due esercizi di via Ferrante a Caserta sono finiti sotto la lente dei militari dell’Arma e degli ispettori del lavoro, rivelando irregolarità significative. È il bilancio del blitz dei Carabinieri di Caserta scattato nella tarda serata del 28 novembre, mentre la zona era animata dalla consueta movida.

Controlli nella movida di Caserta: sanzioni e sospensioni per due locali di via Ferrante

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del NAS, insieme ai militari della Stazione di Caserta, hanno controllato dipendenti e condizioni igienico-sanitarie dei due locali. Nel primo sono stati individuati due lavoratori irregolari, privi di contratto. Per i titolari è scattata una sanzione di 4.166 euro e la sospensione immediata dell’attività fino alla regolarizzazione del personale.

Nel secondo locale, dedicato alla somministrazione di cibi e bevande, le verifiche hanno evidenziato diverse carenze: manuale di autocontrollo non aggiornato, planimetrie non conformi, servizi igienici da adeguare, spazi insufficienti per gli armadietti dei lavoratori e cestini non a norma. I gestori sono stati diffidati e avranno 30 giorni per mettersi in regola sotto la supervisione dell’autorità sanitaria.