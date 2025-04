Nuovi controlli a tappeto sono stati effettuati in numerosi ristoranti, vecchi e nuovi, del Vomero. L’operazione, condotta dai carabinieri della compagnia locale con il supporto dell’Asl Napoli 1 Centro e della Polizia Municipale di Napoli, ha portato a sanzioni e sequestri.

Controlli nei ristoranti al Vomero: scattano sequestri e sanzioni

L’obiettivo dei controlli era verificare le condizioni igienico-sanitarie e la conformità alle normative Haccp, con particolare attenzione alle zone più frequentate della movida, da via Aniello Falcone a via Luca Giordano. In un ristorante di via Caldieri, nei pressi dello stadio Collana, i militari hanno scoperto gravi violazioni riguardanti l’igiene e la sicurezza alimentare. Il titolare è stato multato e due depositi alimentari abusivi, contenenti oltre una tonnellata di cibo, sono stati sequestrati. Inoltre, sono stati confiscati altri 180 chili di prodotti senza tracciabilità. Problemi simili sono stati riscontrati anche in un altro ristorante di via Luca Giordano, dove l’imprenditore è stato multato per non aver rispettato le normative igieniche.

L’operazione ha avuto anche un ampio respiro di controllo del territorio: 147 persone identificate, 135 veicoli controllati e 87 sanzioni per violazioni al codice della strada, con il sequestro di tre scooter. Non sono mancati i controlli sui parcheggiatori abusivi, con due persone denunciate per attività illecita e recidiva nel biennio.