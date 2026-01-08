Controlli a tappeto durante il match Napoli-Verona. Nel pomeriggio di ieri, all’esterno dello stadio “Maradona”, la Polizia Locale ha effettuato verifiche in sette esercizi di vicinato. Sono state comminate due sanzioni per violazione dell’ordinanza sindacale che vieta la vendita di bevande in contenitori di vetro e altre due per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Controlli durante Napoli-Verona nei pressi dello stadio: denunciati due parcheggiatori abusivi

Sono stati inoltre eseguiti due sequestri di merce venduta da persone prive di autorizzazione. Per quanto riguarda il rispetto delle norme del Codice della Strada, sono stati sanzionati i proprietari di 86 veicoli lasciati in aree dove la sosta non è consentita; in 70 casi è stata disposta anche la rimozione forzata. Infine, due parcheggiatori abusivi sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per reiterazione della condotta illecita.