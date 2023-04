Partono i posti di blocco a Giugliano. Controlli a tappeto nel pomeriggio in piazza Gramsci e nelle vie del centro. Ad eseguirli gli agenti della Polizia Municipale della terza città della Campania, guidati dal neo comandante Luigi Maiello.

Controlli della Polizia Municipale a Giugliano: posti di blocco in centro

In queste ore i caschi bianchi stanno procedendo al controllo di numerosi veicoli, tra auto e mezzi a due ruote, per evitare che violazioni al Codice della Strada vengano commesse e nel caso elevare sanzioni amministrative ai trasgressori.

Per Maiello è il primo giorno di servizio e lo ha inaugurato disponendo controlli ai comportamenti alla guida dei veicoli e al traffico veicolare. In passato era già stato comandate della Municipale di Giugliano ma nel 2021 lasciò l’incarico per il ruolo di sovraordinato al Comune di Marano. Dopo diversi mesi in cui il comando della terza città della Campania è stato senza una guida, la scelta di un nuovo comandante è ricaduta su Luigi Maiello che, tra l’altro, è anche in carica a Pomigliano d’Arco.