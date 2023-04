GIUGLIANO. Torna alla guida della polizia municipale di Giugliano Luigi Maiello. Il comandante è già stato a Giugliano ma poi lasciò l’incarico nel 2021 per ricoprire il ruolo di sovraordinato al Comune di Marano.

Maiello torna comandante della municipale a Giugliano

Dopo diversi mesi in cui il comando è stato a Giugliano senza una guida, da domani ci sarà Maiello a colmare il vuoto. Il comandante è in carica anche a Pomigliano. Il settore a Giugliano, invece, era infatti stato affidato al dirigente delle politiche sociali De Rosa, già oberato dalle necessità del terzo settore giuglianese. Maiello per un primo momento sarà nella terza città della Campania part time poi dovrebbe entrare a tempo pieno.

Il comando di via Palumbo soffre da tempo di una carenza di personale e mezzi, poco più di 40 agenti per una città di 94 chilometri quadrati e oltre 120mila abitanti. Dall’inizio dell’amministrazione Pirozzi ci sono stati lunghi periodi di vuoto alla guida dei caschi bianchi e periodi in cui si sono alternati diversi comandanti.