Il tenente colonnello Emiliano Nacar è il nuovo comandante della Polizia Locale di Pomigliano d’Arco (Napoli). La nomina deriva da un accordo di collaborazione istituzionale tra il Comune di Pomigliano d’Arco e il Comune di Giugliano in Campania, dove Nacar guida la polizia municipale dallo scorso febbraio.

Nacar dirigerà anche la Polizia locale di Pomigliano d’Arco: accordo con il Comune di Giugliano

Nella fattispecie, è stato autorizzato lo “scavalco condiviso”: Nacar, quindi, sarà alla guida di due comandi di Polizia Municipale e a Pomigliano d’Arco presterà servizio “per sei ore settimanali, a tempo determinato“, così come è riportato nella relazione istruttoria del dirigente ad interim, Andrea Euterpio.

Prima della nomina a Giugliano, il tenente colonnello è stato comandante della polizia municipale a Marigliano, dove ha realizzato operazioni importanti, incluso il licenziamento di sei dipendenti comunali in seguito a un’inchiesta riguardante “i furbetti del cartellino”. La sua esperienza professionale comprende anche una lunga e fruttuosa carriera nella Polizia Locale di Portici. Durante il suo servizio in varie città, Nacar si è distinto per il suo impegno nella salvaguardia della sicurezza del territorio e nella tutela dei diritti dei cittadini.