Controlli a tappeto della Polizia Locale allo stadio “Diego Armando Maradona: sanzioni e denunce

Controlli a tappeto della Polizia Locale in occasione della partita tra Napoli e Qarabag allo stadio “Diego Armando Maradona”. I caschi bianchi hanno predisposto un ampio dispositivo di controllo impegnando 89 agenti e un ufficiale lungo le principali arterie e nelle zone di maggiore afflusso per garantire sicurezza e regolare il traffico.

Sanzioni e rimozioni

Durante i controlli, sono state contestate due violazioni legate all’ordinanza che vieta la vendita di bevande in contenitori di vetro nell’area dello stadio. La Polizia ha inoltre rimosso 92 veicoli in sosta irregolare, di cui 11 motocicli, e ha emesso 107 verbali per varie infrazioni al Codice della Strada, tra cui intralcio alla circolazione e sosta in aree riservate.

Contrasto all’abusivismo

I controlli hanno interessato anche il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, con 7 persone sanzionate e il sequestro del denaro rinvenuto. Sono state inoltre verificate 9 attività commerciali, rilevando irregolarità principalmente legate all’occupazione non autorizzata di suolo pubblico.