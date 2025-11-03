Alla vigilia della delicata sfida di Champions League con l’Eintracht, Antonio Conte si è presentato in conferenza stampa con il volto teso e le idee chiarissime. Il tecnico del Napoli ha voluto mettere i puntini sulle “i”, difendendo il suo lavoro e quello della squadra, ma non risparmiando qualche stoccata alla critica.

Conte infuriato alla vigilia della Champions: “Serve serietà, il Napoli è lì e questo dà fastidio a molti”

“Lang e Neres sono esterni da 4-3-3, come Politano. Nel calcio moderno tutti devono fare entrambe le fasi,” ha spiegato l’allenatore azzurro. “Tra Politano, Neres, Lang, Spinazzola ed Elmas non ci sono grandi differenze: tutti devono lavorare per la squadra, in avanti e indietro”. Quando gli viene fatto notare che l’attacco del Napoli ha segnato solo cinque gol finora, Conte esplode: “Qualcuno deve aver segnato, visto che siamo primi in classifica. Prima si parlava di poca solidità, ora di attacco… cercate sempre il bicchiere mezzo vuoto.”

Poi l’allenatore alza il tono: “Abbiamo avuto difficoltà enormi, ma il Napoli è lì. Le aspettative sono state pompate: mancavano Lukaku, De Bruyne, Rrahmani, Lobotka… eppure siamo davanti. Servono più gol, sì, ma serve soprattutto vincere. Anguissa, per esempio, ha già tre gol in più rispetto all’anno scorso. Cerchiamo di essere seri.” Sulla sfida di domani, Conte non ha dubbi: “Con l’Inter abbiamo trovato un’alternativa usando Neres davanti, e ha funzionato. Col Como abbiamo provato ancora, ma l’idea resta quella del 4-3-3.”

Il tecnico guarda con determinazione alla partita: “Domani possiamo rimettere a posto la classifica in Champions contro un avversario forte. Voglio difendere questa squadra: il tifoso napoletano non deve farsi condizionare da chi crea aspettative o depressione. Restiamo uniti, l’annata sarà difficile, ma siamo ancora lì e questo dà fastidio a molti“. Infine, un messaggio chiaro alla squadra e all’ambiente: “Se vinciamo andiamo a 6 punti, se no gli altri saranno stati più bravi. Ma il gruppo resta forte”.