E’ bufera su Giuseppe Conte per le vacanze natalizie a Cortina. Il leader del Movimento Cinque Stelle si è concesso una villeggiatura in uno dei posti più esclusivi del turismo invernale. La sua vacanza non è passata inosservata e ha scatenato le polemiche di molti leader ed esponenti politici.

Conte va in vacanza a Cortina in hotel di lusso da 1000 euro a notte

I paparazzi hanno pizzicato l’ex presidente del Consiglio in un hotel a “5 stelle” della nota località delle Dolomiti. Le foto scattate mostrano Conte al tavolo con la compagna, Olivia Paladino, a fare il brindisi di fine e inizio anno. Chi è del posto ha inoltre svelato i dettagli di natura economica: una stanza nell’albergo di lusso dove alloggia Conte costa 1000 euro a notte, a cui si aggiungono le spese peri soggiorno e la necessaria protezione per un ex capo dello Stato. Tanto è bastato per far scoppiare una bufera sui social prima e in tv poi.

“Altro che paladino dei poveri”, ha commentato sarcasticamente qualcuno. E ad esacerbare gli animi anche il fatto che, proprio in quelle ore, sui canali social di Giuseppe Conte, fossero apparse le immagini di Milano, dove “10 mila persone in fila per un pasto caldo in appena due giorni nelle ore del Natale”. “Nel 2023 – ha scritto Conte sui social – non cediamo alla rassegnazione e a chi ci vuole uno contro l’altro, a chi vuole dividerci. Non perdiamo mai la solidarietà, restiamo uniti. Il mio augurio per un felice anno nuovo a tutti quanti voi”.

Le reazioni

E sotto a questo post sono comparsi da subito messaggi polemici e attacchi da parte di moltissimi utenti. Qualcuno ironizza: “Basta povery“. Altri puntano sul Movimento di cui era parte l’ex premier: “Conte, gauche caviar, a Cortina in un hotel a 5 stelle“. Poi gli attacchi sono arrivati dai leader politici, principalmente di maggioranza. Benedetta Frucci di Italia Viva, ha pubblicato un tweet in attacco all’ex premier: “Conte è a Cortina e alloggia in un hotel 5 stelle, non il movimento, ma la categoria extra lusso. Niente di male! Se non fosse che poi è lo stesso che va nelle piazze di Palermo a fare il Masaniello de noantri. L’ipocrisia fatta persona”. E anche Maurizio Gasparri non ha lesinato stoccate all’indirizzo del leader pentastellato: “Con le sue lussuose vacanze a Cortina Giuseppe Conte ci ha fatto capire che lui sceglie sempre Cinque Stelle. Sia se deve andare in un albergo extra lusso, sia se deve fare ipocrite recite pauperiste speculando, con cinismo, sulla povertà altrui.