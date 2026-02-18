Consiglio Regionale, Porcelli eletto Questore: “Portare avanti progetti avviati”

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Massimiliano Manfredi, a seguito delle dimissioni del Consigliere Raffaele Aveta, ha eletto, con 22 voti, il Consigliere Questore di maggioranza: è Giovanni Porcelli, Capogruppo di “A Testa Alta, 54 anni, dottore commercialista, dirigente pubblico, già Sindaco di Mugnano, già Vice Sindaco, Assessore e consigliere comunale, già manager in Soresa e Arpac, al suo secondo mandato in Consiglio Regionale della Campania.

Le Parole di Porcelli

“Ringrazio tutti i Colleghi che hanno deciso di onorarmi con questa preziosa carica per la quale metterò a disposizione le migliori competente professionali e politiche per lavorare al meglio per il Consiglio regionale” – ha detto Porcelli, che ha ringraziato anche tutto il Personale del Consiglio regionale e sottolineato che è fondamentale il legame con il territorio e con gli amministratori locali per lavorare al meglio per la nostra Regione”.

