Consiglio a Giugliano: nominati altri due assessori, prime schermaglie su mozione per Palestina

Nessun colpo di scena. Il primo consiglio comunale dell’amministrazione D’Alterio si è svolto secondo i piani. E’ Luigi Guarino il presidente del consiglio, Michela Fato di minoranza la vicepresidente. Nonostante gli appelli del primo cittadino alla collaborazione istituzionale tra maggioranza e minoranza tra le due fazioni non è stata trovata una quadra per presidente e vice, tant’è che è stato necessario arrivare alla terza e quarta votazione.

Nel corso del giuramento la fascia tricolore ha citato l’ex primo cittadino Giovanni Pianese citandolo come esempio di collaborazione istituzionale dal quale ha appreso nella sua carriera politica e ha fatto appello alla minoranza affinché ci sia un lavoro unanime nel corso della consiliatura.

La seduta è stata anche l’occasione per comunicare i due nuovi assessori nominati: Paolo Russo e Stefania Caiazzo, per Azione e comitato civico costiero. Russo si occuperà di Ambiente, mog e agenda digitale, a Caiazzo invece le deleghe al puc, pums e piano delle aree demaniali.

Dovranno invece risolvere questioni di incompatibilità i consiglieri Bianco e Gambardella che hanno debiti con l’ente. I due hanno dieci giorni di tempo per presentare contro deduzioni o sanare il debito, poi la questione ritornerà in aula.

Prime schermaglie ci sono state su una mozione presentata dal consigliere Pd Castaldo sulla Palestina. L’opposizione ha chiesto di fare delle integrazioni al testo redatto dai dem e dunque arriverà nella prossima seduta. Si presume che a breve si terrà un nuovo consiglio comunale per discutere delle linee programmatiche.