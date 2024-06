Grande successo per il confronto “all’americana” che ieri si è tenuto ad Aversa tra i quattro candidati in corsa per la poltrona di sindaco.

Confronto tra i 4 candidati a sindaco di Aversa: gran successo per la diretta su Teleclubitalia

I candidati, Mauro Baldascino, Eugenia D’Angelo, Antonio Farinaro e Francesco Matacena, nella cornice del chiostro di San Francesco, in piazza Municipio, hanno risposto alle 16 domande degli elettori selezionate per il dibattito. La diretta è andata in onda dalle 22 su Teleclubitalia, canale 77 del digitale terrestre. È possibile rivederla al seguente link, scaricando l’app di Teleclubitalia dall’App store: link.