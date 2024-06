Confronto all’americana ad Aversa per i quattro candidati in corsa per la carica di primo cittadino della città normanna. Questa sera alle 18.00 nella cornice del Chiostro di San Francesco in piazza Municipio si incontreranno per un dibattito politico Mauro Baldascino, Eugenia D’Angelo, Antonio Farinaro e Francesco Matacena. I quattro risponderanno alle domande dei cittadini. L’evento sarà trasmesso in diretta su Teleclubitalia a partire dalle 22.

Candidati sindaco di Aversa a confronto stasera su Teleclubitalia

Nei giorni precedenti all’incontro è stata predisposta una piattaforma online dove porre le proprie domande, suddivise tra i temi più rilevanti per la comunità aversana, per rendere il confronto diretto dal basso e dare direttamente voce alle esigenze e alle preoccupazioni dei cittadini. Questo strumento, accessibile a tutti, ha raccolto oltre 250 domande, dimostrando un grande coinvolgimento e interesse da parte della popolazione.

I quattro comitati elettorali, in uno spirito di collaborazione e trasparenza, hanno lavorato insieme per selezionare e sintetizzare le numerose domande ricevute, scegliendo le 16 più rappresentative che verranno affrontate durante il dibattito. Questa modalità garantisce che i temi discussi siano quelli che maggiormente toccano la quotidianità degli aversani. L’evento sarà un’importante occasione per conoscere le proposte e le visioni dei candidati, permettendo agli elettori di valutare direttamente le risposte e le capacità di chi aspira a guidare la città nei prossimi anni.