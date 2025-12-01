Concorso Comune Napoli 2026, in arrivo 139 nuove assunzioni: le figure richieste

Il Comune di Napoli si prepara ad assumere 139 nuovi dipendenti con contratti a tempo determinato di 2 anni. Le figure ricercate includono funzionari amministrativi, istruttori, psicologi, assistenti sociali ed educatori. Le nuove assunzioni sono previste dalla delibera di giunta n. 480/2025, firmata dall’ex assessore al Welfare Luca Trapanese e anticipata da Fanpage.it. Il piano è finanziato con circa 12 milioni di euro provenienti dalla Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP) e dalla Quota Povertà Estrema (QPE).

Una task force multidisciplinare per i senza tetto

L’obiettivo è creare una nuova équipe multidisciplinare dedicata al contrasto alla povertà, al sostegno alle persone senza dimora e al potenziamento dei servizi sociali comunali. Il personale sarà selezionato tramite concorso pubblico, che sarà espletato nel 2026, dando luogo a una graduatoria.

Il progetto prevede due linee di intervento: rafforzamento del servizio sociale professionale finanziato con le risorse QSFP; contrasto alla grave emarginazione adulta e tutela del decoro urbano, finanziato con le risorse QPE.

Come avverrà la selezione

Dopo l’approvazione in Consiglio comunale, il Comune pubblicherà un Avviso Pubblico per scegliere i profili richiesti: assistenti sociali, educatori professionali, psicologi, funzionari amministrativi (cat. D) e istruttori amministrativi (cat. C). Al termine della procedura concorsuale, i vincitori saranno assunti a tempo determinato per 24 mesi, con inquadramento previsto dal CCNL Funzioni Locali.

Le figure richieste dal Comune di Napoli

Il piano prevede l’ingresso di 139 professionisti, così suddivisi: educatori professionali 25: 22 per l’équipe multiprofessionale, 3 per il Fondo Povertà Estrema; psicologi 36: 33 per l’équipe multiprofessionale, 3 per il Fondo Povertà Estrema; Assistenti sociali: 51, 35 per l’équipe multiprofessionale, 16 per il Fondo Povertà Estrema, Funzionari amministrativi (Cat. D): 15, Istruttori amministrativi (Cat. C): 12

Quando partiranno le assunzioni

Il concorso sarà bandito nel 2026, mentre le risorse economiche sono già state stanziate. L’obiettivo del Comune è avviare rapidamente la nuova task force per migliorare il sistema di contrasto alla povertà e rispondere alle crescenti esigenze sociali della città.