NAPOLI. Dopo l’ammissione di circa 80mila persone per la categoria C al concorso del comune di Napoli, ora sono stati pubblicati gli ammessi alle prove per la categoria D, sia per il Comune che per la città metropolitana.

Concorso comune di Napoli, ammessi categoria D

L’ente fa sapere che “È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Napoli all’indirizzo www.comune.napoli.it/ concorsopubblico2022 l’elenco degli ammessi alle prove scritte preselettive ed il calendario per il reclutamento di n. 577 unità di personale a tempo pieno e indeterminato per il Comune di Napoli e la Città Metropolitana Categoria D.

Gli ammessi sono 36.439 rispettivamente per i seguenti profili:

Assistente Sociale (90 posti) ammessi 1152

Istruttore Direttivo Agronomo ( 8 posti) ammessi 411

Istruttore Direttivo Amministrativo 169 posti (di cui 139 Comune Napoli + 30 Città Metropolitana ) ammessi 16095

Istruttore Direttivo Comunicazione e Informazione (10 posti) ammessi 3900

Istruttore Direttivo Culturale (20 posti) ammessi 3727

Istruttore Direttivo Economico Finanziario – totale posti 70 (di cui 60 Comune + 10 Città metropolitata) ammessi 3325

Istruttore Direttivo Informatico totale 31 posti (di cui 26 Comune + 5 Città Metropolitana) Ammessi 684

Istruttore Direttivo Scolastico (15 posti) Ammessi 2037

Istruttore Direttivo Tecnico totole posti 111 (di cui 86 comune + 25 Città Metropolitana) Ammessi 3637

Istruttore Direttivo Polizia Locale totale posti 53 (di cui 50 Comune + 3 Città Metropolitana) Ammessi 1471

Le prove si terranno alla Mostra d’Oltremare dal 31 ottobre al 3 novembre secondo il calendario pubblicato sul sito del Comune all’indirizzo: https://www.comune.napoli.it/ concorsopubblico2022.