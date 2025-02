Con l’Inter 4-3-3 o 3-5-2? Difficile per Conte rinunciare ad un Raspadori così

A due giorni dalla grande sfida in programma sabato alle ore 18 con l’Inter allo stadio Maradona salgono i dubbi per Antonio Conte, ancora in dubbio il modulo con la quale l’allenatore vorrà sfidare il suo passato per una sfida che può avere valere una stagione per gli azzurri. Conte sembra intenzionato nel voler confermare il 3-5-2 dando continuità a ciò che si è visto nelle ultime settimane soprattutto con un Raspadori che sembra un vero totem in questa nuova versione del Napoli. Out Anguissa, tocca nuovamente a Billing.

Conte conferma il 3-5-2

Per quel che riguarda la formazione ci saranno notizie più indicative tra oggi e domani anche se gran parte dello scacchiere sembra già delineato con il Napoli che dovrebbe scendere in campo ancora con il 3-5-2. Modulo che nelle ultime settimane ha mostrato un Napoli brillante nella prima frazione e in enorme difficoltà nella ripresa. Conte dovrà fare a meno di Anguissa, dolorosa perdita per Conte che avrà due soluzioni per sostituirlo: bisognerà capire se affidarsi nuovamente a Billing che non ha per niente sfigurato nel suo esordio in maglia azzurra, o se sarà rilanciato Gilmour per il doppio play, centrocampista scozzese sceso in campo da titolare proprio all’andata. Intoccabili il terzetto difensivo con Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno, Spinazzola in vantaggio sul ritrovato Olivera per ruolo sulla sinistra, in attacco confermato Raspadori e il grande ex Lukaku.

Con questo Raspadori difficile rinunciare al 3-5-2

I risultati non sono di certo esaltanti con il Napoli che ha raccolto soltanto un punto utilizzando questo scacchiere ma una base solida da cui partire sicuramente c’è, ed è il rendimento di Jack Raspadori.

A segno con Lazio e Como oltre che il migliore in campo tra gli azzurri, gare che hanno definitivamente evidenziato come Jack in questo ruolo di secondo punta girando intorno a Big Rom sia perfettamente conforme con le sue qualità nel legare il gioco rifinire e soprattutto segnare gol. Quindi con un Raspadori così in questo momento non conviene snaturare al momento il giocatore apparentemente più in forma della rosa per ritrovare la vittoria che manca ormai da ben 4 gare.